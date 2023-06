Estimativa é de diminuição da população em Alegrete e cidades da Região

A falta de emprego em cidades da Região, todos os anos, leva muita gente a migrar para outras cidades gaúchas e até outros estados. Os mais jovens são os que mais deixam sua cidade natal atrás de oportunidades. As exigências do mercado de trabalho e a falta de experiência são algumas das razões para que pessoas daqui não conseguirem ocupar postos de trabalho.

Isso se reflete nos números da população das cidades da Fronteira- Oeste do RS. Em 2022 iniciou o censo demográfico do IBGE, quando os agentes, por não conseguirem falar com todos os moradores, continuassem o trabalho neste ano. Os números ainda estão sendo tabulados, mas ainda não foram fechados e, provavelmente, serão no final deste mês de junho. Porém, já se pode ter uma prévia da população de Alegrete que, pelo último censo do IBGE em 2010, era de 77. 653 mil habitantes e já para 2023, conforme Estatísticos a prévia é de que a população do maior município do RS seja de 71. 945 mil pessoas, apontando uma significativa diminuição.

A cidade que mais perdeu habitantes, aqui na Região, conforme pesquisadores, foi Uruguaiana. Pelo Censo de 2010 o município tinha 125.435 mil pessoas e agora a estimativa, extra oficial para este ano, será de 115 mil habitantes. Se confirmar esses números será uma diminuição de mais de 10 mil moradores. Quem foi para a Serra gaúcha e até mesmo para Santa Catarina diz que nestes lugares empregos no comércio, padarias, pequenos mercados ou locais que não exigem tanta escolaridade é mais fácil a empregabiliadade, conforme, Gareti Cardoso que saiu de Alegrete, há mais de 8 anos para Farroupilha onde chegou e conseguiu emprego em um mercado.