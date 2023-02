Nathália Barcelos, rainha do Carnaval deste ano, em entrevista ao PAT em 2015, já sonhava com esse momento

Em 2015, uma entrevista ao PAT para o repórter Julio Cesar Santos, a Rainha Soberana do Carnaval deste ano, já destacava esse presságio para 2023.

Nathália Barcelos falou das suas conquistas e a paixão pelo samba, passados 8 anos e um período de ausência das escolas de samba na passarela, ou seja, quase uma década sem ter a oportunidade de viver o sonho que se concretizou na madrugada de sábado no Ginásio do IEEOA.

À época, ela tinha apenas 16 anos e coleciona incontáveis títulos de beleza e concursos de rainhas do Carnaval.

Tinha sido eleita Miss Simpatia na Mais Bela Comunitária (fase municipal), a moradora do bairro Medianeira sempre reverenciou seu amor pelo samba.

O Portal Alegrete Tudo bateu um papo com a alegretense que coleciona faixas de concursos locais e até fora de Alegrete.

Confira a entrevista de 2015:

Portal: Quais os principais títulos de beleza que você já conquistou ?

Nathália: Fui eleita 1ª princesa Miss Teen 2010; 2ª princesa Miss Juvenil 2016; 1ª princesa do Arroz e da Soja 2015 de Passo Novo; Mais Bela Comunitária do Bairro Canudos e Miss Simpatia Comunitária de Alegrete, considero todos, mas estes são especiais.

Portal: De onde vem essa alegria e paixão em sambar ?

Nathália: Sim, sou apaixonada por samba. O samba faz parte da minha vida e não saberia viver sem ele. Essa alegria vem de dentro de mim, não sei explicar esse sentimento tão forte que sinto. Apenas, faço de tudo para poder levar essa alegria e amor para o meu povo.

Portal: No Carnaval de Alegrete tu já fez história. Quais as conquistas nestes anos todos ?

Nathália: Eu fui 1ª princesa Mirim dos Canudos 2010; Rainha Mirim Canudos e do Carnaval de Alegrete em 2011, também Rainha Juvenil com os Canudos e novamente do carnaval de Alegrete de 2012. Em outras cidades como Uruguaiana, na Imperadores do Sol desfilo há cinco anos, como Rainha juvenil da escola e esse ano como Rainha da Bateria. Em São Francisco de Assis há dois anos fui Rainha Juvenil da escola Pé Preto 2014/2015. Em Manoel Viana conquistei o título de Rainha do Carnaval 2015. E há pouco tempo conquistei o título de Garota Fest Samba de Uruguaiana 2015.

Portal: Na escolha local da Mais Bela Comunitária você faturou o título de Miss Simpatia. Como foi essa conquista ?

Nathália: Foi um prazer conquistar este título e uma honra poder representar o bairro dos Canudos. Foi muito gratificante , pois fiz amizades e tive experiências ótimas.

Portal: O que você achou da decisão de que Alegrete não terá Carnaval de Rua em 2016 ?

Nathália: O carnaval vai fazer muita falta em Alegrete, pois acredito que além de trazer alegria para o povo carnavalesco, ele é uma cultura. Mas em primeiro lugar a nossa saúde e outras prioridades fundamentais para o desenvolvimento e progresso da cidade.

Portal: Qual tua escola de samba do coração ?

Nathália: Sem dúvidas, a Mais querida, Unidos dos Canudos a grande campeã do carnaval de rua de Alegrete.

Portal: Quem é Nathália Barcelos ?

Nathália: Uma pessoa humilde, alegre, sincera, dedicada e que sonha em alcançar seus objetivos.

Portal: Qual teu desejo para Alegrete neste final de ano ?

Nathália: Mais saúde, educação e amor ao próximo.

Portal: Quais teus planos nas passarelas em 2016 ?

Nathália: Conquistar novos títulos e novas experiências.

Portal: Qual tua dica para as meninas que pretendem participar nos próximos concursos de beleza ?

Nathália: Em primeiro lugar ter humildade, saber ganhar e perder, pois todos os concursos existe belezas deferentes.