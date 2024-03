Mulher é covardemente agredida pelo companheiro; ele estava armado com uma adaga

Share on Email

Ao chegar ao local, os policiais constataram que não se tratava de uma briga generalizada como inicialmente reportado. Em vez disso, depararam-se com uma cena de violência doméstica. Um indivíduo de 22 anos, estava na rua portando uma adaga com aproximadamente 70 cm de lâmina.

Percebendo a presença da guarnição, o agressor tentou se desfazer da arma, arremessando-a dentro do pátio de uma residência próxima. Ele havia agredido brutalmente sua companheira de 18 anos. A vítima informou ter sido alvo de golpes com uma cadeira, além de ter sofrido agressões físicas com tapas e ter sua cabeça violentamente batida contra um muro.

A mulher vítima encontrava-se com escoriações nos braços, pescoço e informou dores na cabeça. Diante dos fatos, a guarnição conduziu as partes até a UPA para serem medicadas e posteriormente até a delegacia de polícia, onde o acusado foi autuado em flagrante.