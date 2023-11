Estrutura para o FAC já está sendo finalizada; fim de semana será de muita música em Alegrete

Neste ano, o evento acontece nos dias 11 e 12 de novembro, a partir das 19 horas, no Largo do Centro Cultural. Serão selecionadas 18 composições para serem apresentadas nas duas noites de apresentações classificatórias.

Na última quarta-feira (8), foi feita a montagem da estrutura com lonas e, entre hoje (9) e amanhã (10), o sistema de iluminação e som será finalizado no largo.

Estão confirmados quatro shows nas duas noites. Destaque para Ricky Vallen, apontado como a grande atração no encerramento do evento.

Operação das forças de segurança faz varredura no Presídio de Alegrete

Na abertura, dia 11, a banda alegretense Os Aztecas apresentará grandes clássicos do pop e do rock. O encerramento da primeira noite ficará a cargo de Vagnotreta, com um especial só com canções de Tim Maia.

Confira as músicas selecionadas para essa edição:

Abrindo a segunda noite, dia 12, a Banda Brainstorm dá o tom com grandes canções do bom e velho rock’n’roll e, após a apresentação das 12 músicas finalistas, subirá ao palco um dos grandes intérpretes da música brasileira, Ricky Vallen, vindo direto de São Paulo.