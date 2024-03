Estudantes aprendem sobre importância e preservação da água em atividade do Meio Ambiente no Porto dos Aguateiros

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Com a participação de muitos estudantes, a maioria crianças, no evento, eles foram envolvidos com contações de história, além de experimentos científicos e a exposição de trabalhos realizados por alunos das escolas da cidade que participaram da Semana da Água de 2024.

As atividades todas enfocam a importância da água para a vida humana, animal e vegetal, para que os pequenos criem a consciência desde cedo e ajudem a preservar o bem mais importante da humanidade: a água, bem vital para a manutenção do Planeta.

“Se tiverem oportunidade, não deixem passar” – ensina músico de Alegrete, atualmente no Paraná

Além disso, há uma trilha de conhecimento onde os estudantes realizam as atividades propostas pelos organizadores. Somente pela manhã, 130 alunos participaram das atividades. À tarde, outras escolas se integrarão ao que está sendo realizado no Parque Porto dos Aguateiros.