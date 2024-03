Grave acidente no centro: motorista foge após colisão com moto Honda

Segundo informações preliminares, o motorista de um carro HB20 avançou a preferencial e colidiu com um motociclista. O condutor responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar assistência à vítima.

O acidente envolveu um homem de 19 anos que pilotava uma moto Honda. O motociclista foi socorrido pela ambulância dos Bombeiros. A Brigada Militar foi acionada e compareceu ao local para registrar a ocorrência.

A moto Honda sofreu danos e foi constatado que o veículo estava com documentação irregular, o que resultaria no encaminhamento ao depósito do Detran.

As autoridades estão em busca de imagens das câmeras de videomonitoramento que possam identificar o motorista do carro , que se evadiu do local do acidente.