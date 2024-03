Alegrete avança na colheita de arroz e atinge 29% da área semeada

O município de Alegrete atingiu 29% da colheita. Dos 50.523 hectares semeados, 14.651 já foram colhidos, conforme apurado no 9º NATE. Na região da Fronteira Oeste, onde foram semeados 263.903 hectares, dados da autarquia afirmam que já foram colhidos até o momento 96.011 hectares, o que equivale a 36%.

Em comparação, no ano passado, neste mesmo período a colheita havia alcançado 55% da área. O técnico Nilton de Oliveira, do Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural em Alegrete, atribui esse atraso na colheita às chuvas da primavera, que consideravelmente atrasaram o plantio.

Segundo apurou o IRGA, esses resultados indicam que uma grande parte da fase reprodutiva das lavouras de arroz do Estado ocorreu durante o mês de fevereiro, com um percentual em março. No mês de fevereiro, não ocorreram quedas de temperatura, o que indica que as lavouras de arroz que estavam em fase reprodutiva nesse período podem atingir bons resultados de colheita.

Já em relação às lavouras com fase reprodutiva em março, será preciso aguardar a sequência do mês para avaliações mais detalhadas. Na última semana, fortes eventos de chuva atingiram o Estado, paralisando a colheita.

A região da Fronteira está com estágio mais avançado na colheita; logo em seguida aparece a Planície Costeira Externa, que teve uma área de 100.003 hectares semeados e, até então, foram colhidos 31.796 hectares (31%).

Foto: Riela Anjos