Filhote de Gambá-de-orelha-preta é ferido em atropelamento na Eurípedes

Durante patrulha de rotina, uma guarnição da Brigada Militar, composta pelos Soldados Pedroso e Maurício, deparou-se com uma cena incomum: um filhote de Gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita) havia sido atropelado por uma motocicleta.

Ao se depararem com a situação, na Avenida Eurípedes Brasil Milano, os policiais agiram rapidamente para garantir o bem-estar do animal ferido. Eles procuraram ajuda imediata para o pequeno marsupial. Foi então que entraram em contato com uma moradora das imedições, que prontamente ofereceu uma caixa adequada para o transporte do filhote.

Com o animal devidamente acondicionado, a guarnição dirigiu-se à Clínica Veterinária São Francisco, onde a veterinária Aline da Rosa Paz, prestou os cuidados necessários.

O Gambá-de-orelha-preta havia sofrido ferimentos na cabeça devido ao impacto do acidente. A veterinária prontamente iniciou os procedimentos de avaliação e tratamento, garantindo que o filhote recebesse toda a atenção e cuidados médicos necessários para sua recuperação.