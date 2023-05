Estudantes do Técnico em Informática do IFFar expõem projetos em Feira de Ciências na Waldemar Borges

O Curso Técnico em Informática do Instituto Federal Farroupilha, campus Alegrete, é formado por estudantes de Ensino Médio que concomitantemente fazem o curso técnico, ao final de três anos saem com a Educação Básica concluída e com o diploma de técnicos. O profissional Técnico em Informática, estará habilitado a desenvolver softwares, elaborar e gerenciar base de dados, empreender e gerenciar pequenos negócios, instalar e configurar redes de computadores locais de pequeno porte e prestar serviços de manutenção em software e hardware de computadores.

Para isso, é primordial que realizem atividades extraclasse para aprimorar os conceitos técnicos e terem maior interação com o público em geral. Pensando nisso, no dia 9 de maio, os estudantes do Curso Técnico em Informática realizam uma mostra de iniciação às ciências na Escola Municipal de Educação Waldemar Borges, localizada no bairro Favila. O projeto foi desenvolvido em parceria com a equipe gestora da escola Escola Waldemar Borges e objetivou levar para a comunidade externa ao IFFar uma pequena demonstração das atividades realizadas no campus. Estudantes do 3° ano do Ensino Médio Técnico em Informática apresentaram, em forma de pôsteres, pesquisas sobre diferentes assuntos aos alunos da rede municipal.

Dentre os temas abordados estavam os seguintes títulos: A evolução e a Importância da informática para a sociedade; Literatura de Ficção e Detetivesca; Combate à Violência na Escola; Educação e Saúde em Processos de Informatização e Tecnologia; As Ciências Espaciais; Os elementos Constituintes do Cosmos; Profissão e Informática e a Inteligência Artificial e seus Processos de Desenvolvimento. Todos os trabalhos foram desenvolvidos durante as aulas de Língua Portuguesa e Literatura. A gestão do projeto esteve sob responsabilidade do professor Tiago Santos da Rosa, com apoio e colaboração das coordenações de curso e de Assistência Estudantil do IFFar Alegrete.