Indicadores: abril é marcado por reduções de estelionatos e furtos e aumento dos roubos

Com reforço das ações policiais no combate à criminalidade, o mês de abril registrou quedas históricas dos indicadores de feminicídios, latrocínios, roubos de veículos e abigeatos no Estado, conforme balanço divulgado na terça-feira (9) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Além do aumento de efetivo nas ruas, a realização de ações específicas também impactou na redução da violência no Rio Grande do Sul.

Em Alegrete o 4º mês do ano foi marcado pela redução dos crimes de estelionatos e furtos. Em abril foram contabilizados 35 casos envolvendo algum tipo de estelionato. Foram 8 casos a menos em relação ao mês de março. Comparado ao mesmo período do ano passado, ficou evidente a diminuição deste tipo de ocorrência. Em abril de 2022 haviam chegada até a Polícia Civil 53 casos de estelionato.

Os crimes de furtos também tiveram uma redução nos últimos 120 dias. Depois de março com 74 ocorrências, o mês passado encerrou com 69 casos. Em abril do ano passado havia 63 ocorrências de furtos registradas pela polícia. No entanto, o crime de roubo apresentou leve aumento em relação ao mês anterior. Em abril o município teve 9 casos, contra os cinco ocorridos em março, mesmo número apresentado em abril de 2022.

O mês passado ainda contabilizou quatro delitos relacionados a armas e munições e seis ocorrências envolvendo tráfico de drogas, dez a menos que em março. A cidade de Alegrete registrou mais um homicídio em abril, totalizando três mortes neste ano.