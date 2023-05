Projeto audacioso do Flamengo passa por construção de um CT na Praça da Juventude

O projeto intitulado “Flamenguinho e suas Tribos”, será desempenhado em 5 etapas. A primeira parte prevê a recuperação e adequação da Praça da Juventude ao projeto original. A construção de salas técnicas que permitam profissionais: das áreas psicológica, nutrição, odontológica, fisioterapia além de sala de reuniões e um setor administrativo. Até um mini parque como gerador de energia solar comporta o projeto esportivo.

Dentre as ações propostas estão a estruturação de um centro de treinamento interligando a comunidade local com o futebol de base do clube. A ideia é organizar um departamento de logística e mapeamento de atletas da região e países vizinho, próximo de Alegrete. Construir um planejamento de marketing para a temporada pensado em melhoria de patrocínios, ações de integração da torcida e fortalecimento das cores do clube com aumento de sócios torcedores. Destaque para o registro do clube junto à CBF, como clube formador.

O CEF Flamengo é gerido pela Fundação Toninho Fagundes e vê entre os patrocinadores principais o poder público municipal e estadual através de projetos sociais de Leis do incentivo ao esporte, grupo de sócios e colaborações espontâneas.

Um dos principais objetivos do projeto é proporcionar um maior intercambio e união da equipe de trabalho, e atualização dos treinamentos e táticas individuais e coletivas. Ao ser desenvolvido em uma ampla estrutura poliesportiva, que atualmente pertence ao Município, e conta com quadra coberta (com arquibancada e marcação para prática de diversos esportes), campo sintético, quadra de areia, pista de skate e palco com anfiteatro, o projeto visa desenvolvimento sócio esportivo da comunidade em geral, mas especialmente de crianças e jovens dos bairros localizados próximos à Praça da Juventude, tendo ao alcance atividades de participação, de rendimento e de formação.

Com treinamentos diários, devidamente divididos entre categorias de acordo com idade e critérios técnicos adequados, os jovens atletas terão atividades orientadas por profissionais com conhecimento e formação, para que estejam aptos para competições, mas também formados integralmente para desenvolver seus papéis enquanto cidadãos na sociedade.

Com a proposta de implantação de atendimento médico, o projeto busca ampliar os benefícios deste projeto para atender também a comunidade em que a Praça está inserida. A descentralização da Unidade Básica de Saúde/Estratégia de Saúde da Família da região, estendendo atendimentos ao local base das atividades do projeto, em local com equipamentos necessários, oportunizando tratamentos não somente aos atletas, mas também aos familiares e comunidade em geral, diante de devido cadastro e controle de utilização. No espaço haverá serviços médicos ofertados de clínico geral, odontológico, psicológico e

nutricional.

O projeto já foi entregue ao prefeito Márcio Fonseca do Amaral, visto que a Praça é um complexo esportivo público, que conta com área de convivência comunitária e se encaixa perfeitamente aos objetivos do projeto que visa realizar atendimentos médicos, atividades culturais além da prática esportiva para categorias infantis, juvenis e adultas, nas modalidades feminina e masculina. O espaço, devidamente revitalizado e com manutenção adequada, torna-se um centro de referência de saúde e bem estar, ofertando aos moradores dos bairros adjacentes, atendimento médico geral, odontológico, psicológico e de nutrição prevê o Instituto.

Na reunião com o prefeito ficou acordado a recuperação e manutenção dos espaços existentes através de recursos da entidade proponente, com uso compartilhado com a LAF, através da construção de dois campos de futebol com as medidas oficiais, uma vez que se concretize a cedência ao projeto.