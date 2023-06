Etapa do Circuito Alegretense de Pádel premia as melhores duplas

Share on Email

No último final de semana, o Clube Match Point Padel realizou a 3ª etapa do Circuito Alegretense de Pádel. Durante três dias mais de 500 pessoas passaram pelo complexo localizado na Cidade Alta. Segundo estimativa dos organizadores, cerca de 200 atletas disputaram a etapa em 6 categorias no masculino e 5 na feminina.

Já consolidado, a competição recebeu padelistas das cidades de Itaqui, Santiago, Santa Maria e Porto Alegre, além dos atletas de Alegrete. A professora Vera Palma, coordenadora do evento e proprietária do Match Point avaliou de forma muito positiva a realização de mais uma etapa.

“É um momento ímpar, reunir esse pessoal para um jogo de padel e muita diversão. É um tipo de competição que acaba mobilizando toda família e conseguimos fazer um evento para todos”, destaca a profissional.

Também pudera, com muitos jogos durante todo dia, os participantes tiveram uma excelente estrutura e foi servido um churrasco tradicional e no sábado rolou até um show de pagode. O Circuito Alegretense de Padel é promovido e organizado pelos Clubes King Padel e Match Point Padel e tem por objetivo promover e incentivar a prática da modalidade no município e região.

Confira os resultados no masculino:

Open

Campeões: Iago Souto e Antônio Neto

Vices: Gilberto Carvalho e Pedro Lemes

3ª categoria

Campeões: Guilherme Hartmam e Breno Gomes

Vices: Matheus Martini e Marcus Vinicius Real

4ª categoria

Campeões: Guilherme Delgado e Vander Vessozi

Vices: Rafael Alves e Matheus Corrêa

5ª categoria

Campeões: Pedro Henrique Estivalet e Matheus Vargas

Vices: Guilherme Toscano e Everton Vilaverde

6ª categoria

Campeões: Junior Barcelos e Felipe Silveira

Vices: Hassan Yahia e Marino Cooper

Iniciantes

Campeões: Marcelo Pulmann e Paulo Refatti

Vices: Cauã Sampaio e Vitor Ibarra

Feminino

3ª categoria

Campeãs: Helenize Corrêa e Adriana Corrêa

Vices: Laura Dorneles e Nena Pilecco

4ª categoria

Campeãs: Stella Refatti e Suzielen Dorneles

Vices: Eliana Holzschuh e Elizangela Holzschuh

5ª categoria

Campeãs: Stella Refatti e Suzielen Barcelos

Vices: Carmela Cambrussi e Camila Bonfim

6ª categoria

Campeãs: Angélica Schubert e Patrícia Prates

Vices: Nara Gindri e Naiele Medeiros

Iniciantes

Campeãs: Angélica Schubert e Carolini Kemerich

Vices: Hany Cargnelutti e Rozane Paim

Fotos: reprodução