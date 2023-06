Três alegretenses na disputa do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada em Cascavel

Os ciclistas mais renomados do Brasil irão se enfrentar na cidade de Cascavel, Paraná, durante o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada Elite e Sub23, a ser realizado de 22 a 25 de junho. Este evento chave da temporada contribuirá com pontos tanto para o ranking nacional quanto para a classificação Olímpica.

A cidade de Alegrete vai ter três representantes na competição nacional. A ciclista Mariana Piccoli, um dos trunfos no feminino, líder na competição gaúcha, disputa o nacional em seu melhor momento na carreira.

Outro destaque é Uillian Gonçalves, o Vasquinho encara o campeonato com chances de pódio em sua faixa etária. Também outro alegretense que nutre boas expectativas em Cascavel, é Erlan Aita, ele larga no domingo na prova de resistência, por uma equipe catarinense e busca destaque no cenário nacional.

Uillian vai no crono Erlan Aita na elite da prova de resistência

O primeiro grande teste para os competidores será a prova de contrarrelógio individual, na sexta-feira, onde a vitória depende de pedalar sozinho para obter o menor tempo no percurso designado. Os homens irão percorrer 28,2km, enquanto as mulheres percorrerão 16,6km. Os campeões de 2022 foram Ana Paula Polegatch e Lauro Chaman.

Na prova de resistência, os ciclistas enfrentarão um trajeto desafiador e seletivo ao longo da BR467. A Elite e Sub23 masculino irão completar 185km, enquanto as mulheres terão que percorrer 113km. A partida e a chegada acontecerão na Av. Barão do Rio Branco 1750, na cidade de Cascavel. Os atuais campeões da categoria Elite são Vinicius Rangel e Aline Mariga.

O Congresso Técnico será realizado na quinta-feira, 22, às 18h30 (horário de Brasília) no Anfiteatro Emir Sfair. Na sexta-feira, as provas de contrarrelógio começam às 10h com a Elite e Sub23 feminino, e às 14h30 para a Elite e Sub23 masculino.

No sábado, as mulheres iniciarão a prova de resistência às 13h30, enquanto por fim os homens fecharão a programação no domingo, iniciando suas competições a partir das 09h. O Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada Elite e Sub23 2023 é uma organização e realização da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) em parceria com Velho Oeste Eventos e Federação Paranaense de Ciclismo (FPC), com apoio do Governo Municipal de Cascavel através da Secretaria de Esporte e Lazer, e Fundação de Esporte e Cultura de Cascavel.

Foto: Luís Cláudio Antunes e acervo dos atletas