Etapa regional de tiro reuniu grandes atiradores em Alegrete

O Clube de Tiro e Caça do Alegrete sediou, no último domingo (4), a 11ª Etapa do Ranking Regional de tiro esportivo, evento organizado pelo Clube Hunter, fechando com chave de ouro o ranking 2022.

A etapa regional conta com 10 cidades sede e 11 clubes participantes. Nessa competição foi realizada uma salva de tiros em homenagem ao atirador, sócio diretor do CTCA e incentivador do Regional de Tiro, Emerson Bianchini que os deixou há poucos dias.

Ainda neste mês de dezembro, os organizadores do regional farão um encontro em Santiago para definir o calendário e as diretrizes para o ano de 2023, sempre buscando melhoria contínua do evento que visa atender os anseios dos atiradores da região.

Cristina Rosso de Alegrete

Os vencedores da etapa realizada e Alegrete foram:

DAMAS – IPSC

1º LUGAR – Tatiana da Rosa Mazuhy

2º LUGAR – Maynara Antunes Inda

3º LUGAR – Beatriz Silva Ferreira

LIGHT A – IPSC

1º lugar – Arlan Berres- Ijuí

2º LUGAR – Gustavo Francisco Pacheco – Alegrete

3º LUGAR – Sérgio Cassol- São Luis Gonzaga

LIGHT B – IPSC

1º LUGAR – Uilton Rispoli – Uruguiaiana

2º LUGAR – Miguel Melo Neto – Uruguaiana

3º LUGAR – Guilherme Mendes – Uruguaiana

LIGHT INICIANTES – IPSC

1º LUGAR – Ricardo Morais Carvalho – Jaguari

2º LUGAR – Fernanda Weid – Uruguaiana

3º LUGAR – Luciano Polga Gindri – Santiago

4º LUGAR – Claudemir Dornele – Ijuí

5º LUGAR – Silmar Bertoncelo – Jaguari

PORTE FUNCIONAL – IPSC

1º LUGAR – Paulo Ricardo Oliveira – Santiago

2º LUGAR – Janio Almeida – Cacequi

3º LUGAR – Vinicius Borba

STANDARD – IPSC

1º LUGAR – Antonio Jorge Souza Filho – Alegrete

2º LUGAR – Maurício Meneguetti – São Gabriel

3º LUGAR – Emerson Binachini – in memoriam

PRODUCTION – IPSC

1º LUGAR – Jeovane Engers – Ijuí

2º LUGAR – Geison Guerin – Santiago

3º LUGAR – PAULO SAVARIS

PRODUCTION OPTICS – IPSC

1º LUGAR – Mario Ariosto Machado – Uruguaiana

2º LUGAR – Peterson Meoti – Santa Maria

3º LUGAR – Henrique Escosteguy – Santana do Livramento

PISTOLA 22 – IPSC

1º LUGAR – Diego Klenic- Jaguari

2º LUGAR – Edson Faccin – Santiago

3º LUGAR – Luis Caetano Rosso – Alegrete

OPEN – IPSC

1º LUGAR – Fermino Cantini – São Luiz Gonzaga

2º LUGAR – Andre Luiz Ferreira Fonseca – São Luiz Gonzaga

3º LUGAR – Jerri Peixoto

REVÓLVER – IPSC

1º LUGAR – Adonir Kaviez – Santiago

2º LUGAR – Lucaa Heck – Santo Angelo

3º LUGAR – Anderson Balde – São Borja

CLASSIC – IPSC

1º LUGAR – Bernardo Finamor- Santiago

2º LUGAR – Luiz Gustavo Machado

3º LUGAR – Giovani Milannni – Santa Maria

SUPER SENIOR – IPSC

1º LUGAR – Fermino Cantini – São Luiz Gonzaga

2º LUGAR – José Claudio Siqueira da Silva – Alegrete

3º LUGAR – Paulo Roberto Marcon – Jaguari

SENIOR – IPSC

1º LUGAR – Jeovane Engers – Ijuí

2º LUGAR – Luiz Mario Zucullo – Rosário do Sul

3º LUGAR – Luis Caetano Rosso- Alegrete

DAMAS – SAQUE RÁPIDO

1º LUGAR – Maria Cristina Modesto Rosso – Alegrete

2º LUGAR – Eleoana Molina de Oliveira – Uruguaina

3º LUGAR – Beatriz Ferreira – São Luiz Gonzaga

PISTOLA .380 – SAQUE RÁPIDO

1º LUGAR – Arlan Berres – Ijuí

2º LUGAR – Sergio Ricardo Cassol – São Luiz Gonzaga

3º LUGAR – Luis Caetano Rosso – Alegrete

PISTOLA 22 LR – SAQUE RÁPIDO

1º LUGAR – Edson Rogério Faccin – Santiago

2º LUGAR – Luiz Fernado Cáceres Muller – Uruguiana

3º LUGAR – Sergio Ricardo Cassol – São Luiz Gonzaga

PISTOLA LIVRE – SAQUE RÁPIDO

1º LUGAR – Jeovani Inácio Engers – Ijuí

2º LUGAR – Antônio Jorge Souza Filho – Alegrete

3º LUGAR – Lucas Heck – Santo Angelo

REVÓLVER 22 – SAQUE RÁPIDO

1º LUGAR – Adonir Kaviez – Santiago

2º LUGAR – Anderson Balde – São Borja

3º LUGAR – Marcel Schiaffino de Almeida

REVÓLVER 38 – SAQUE RÁPIDO

1º LUGAR – Adonir Kaviez – Santiago

2º LUGAR – Geison Guerin – Santiago

3º LUGAR – Lucas Heck – Santo Angelo