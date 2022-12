Unipampa protesta contra o Governo Federal pelos cortes de verbas para universidades

O desmonte promovido na educação pelo governo Bolsonaro é o mote da manifestação que será realizada pelo centro acadêmico da UNIPAMPA, no Parque Rui Ramos, na tarde desta quinta-feira(8), em Alegrete.

De acordo com Ana Carolina da Costa, presidente do centro acadêmico da UNIPAMPA, a reivindicação é pelos cortes nas bolsas de ensino, pesquisa, extensão, pós-graduação e auxílio estudantil que o governo suprimiu.

Às 16h, com cartazes, eles protestaram pelo mais recente corte de R$ 17 milhões, que irá afetar em cheio as despesas da instituição no mês de dezembro, como água, luz, auxílios e restaurante universitário. A concentração do ato será em frente o Ministério da Educação (MEC), nas Esplanada dos Ministérios.

“Isso impacta em toda nossa estadia na cidade. A maioria dos nossos discentes do campus depende financeiramente dessas bolsas para pagar aluguel e alimentação.

Estamos completamente entristecidos com tamanha irresponsabilidade da gestão do governo. Esse dinheiro é um bloqueio de duas bolsas que já estavam com valor empenhado para ser pago a categoria discente. E agora muitos colegas do campus não têm dinheiro nem para voltar para casa em outros estados do país.

É um impacto devastador aos estudantes universitários. E precisamos do apoio de todos nesse momento de luta!!!”- descreveu Ana.

Ela explicou também, que a manifestação de hoje, foi decidida em assembleia geral extraordinária discente e que, na segunda-feira(12), terá uma outra em direção à Câmara de Vereadores.