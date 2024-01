Evangelista sugere homenagear profissionais da saúde representados pelo doutor João Witt

Em meio à campanha Janeiro Branco de 2024, que busca promover a conscientização sobre a saúde mental, surge a reflexão sobre a importância de agir enquanto há tempo. Diante dos desafios enfrentados, a visita de Cleci Fioravante Regina ao PAT trouxe à tona a valorização da gratidão, especialmente voltada aos profissionais de saúde. Esta reflexão destaca a necessidade de reconhecer o apoio recebido e a importância de cuidar da saúde mental, não apenas em momentos de crise, mas como uma prática contínua de autocuidado e valorização da vida.

Cleci, evangélica e ex-pastora da Igreja Evangélica Quadrangular do bairro Assumpção, que hoje tem à frente o seu filho como pastor, compartilhou sua convicção de que as homenagens deveriam ser feitas em vida, desviando-se da tradição comum de esperar por reconhecimentos póstumos. Por isso, buscou a reportagem para evidenciar o trabalho dos profissionais de saúde da cidade, com destaque ao médico psiquiatra João Witt.

Ao longo de 40 anos, Cleci tem sido uma testemunha atenta, acompanhando de perto o trabalho do Dr. Witt devido a atendimentos de familiares enfrentando problemas de saúde mental. Desde uma cunhada até conhecidos e sua própria filha, que há 12 anos sofreu um grave acidente de carro, ela ressalta a paciência e a abordagem humana que caracterizam os atendimentos do médico.

Cleci, que realizou estágio no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSI), presenciou o impacto positivo das ações dos profissionais de saúde, com destaque ao psiquiatra. Ela compartilha a história de um homem jovem que, com o trabalho do Dr. Witt e a colaboração da igreja, transformou sua vida, deixando de ser um morador de rua e dependente de álcool para se tornar uma pessoa com lar próprio e livre de ilícitos.

O Dr. Witt se tornou uma referência na saúde mental de Alegrete. Em meio ao Janeiro Branco, mês dedicado à conscientização da saúde mental e emocional, a alegretense sente a necessidade de destacar esse profissional essencial para a comunidade. As palavras de Karl A. Menninger que abrem esta publicação, destacam que a cura começa no momento em que alguém se importa o suficiente para ouvir. Falar sobre o Dr. Witt é não apenas uma homenagem, mas um reconhecimento do papel fundamental que ele desempenha na saúde mental da comunidade alegretense.