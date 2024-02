Matagal domina cenário da Avenida Integração em Alegrete

A Avenida Integração foi uma obra que veio para ajudar a conter enxurradas, quando de chuvas fortes, em vários bairros desde a Rua Daltro Filho fechando um anel viário até a Avenida Braz Faraco. Nos últimos tempos diversos foram os relatos sobre o descaso do local que muitas vezes foi até ponto de assalto, segundo moradores da região.

Uma corredora que frequenta todos os dias o local, relatou que a calçada está tomada por árvores e sujeira que prejudicam o andamento natural no espaço, “temos que correr no corredor entre a rua e o concreto, pois não tem condições de praticar atividade em certos pontos”, disse a esportista.

Outro ciclista compactuou com a ideia já mencionada. Segundo ele, o matagal está invadindo a pista onde deveriam circular as bikes e um caminho alternativo é andar na via, por onde passam os automóveis. “Cara, sem condições, galho, mato, tem de tudo, prefiro correr na rua mesmo, às vezes meu filho vem junto e é perigoso até uma cobra sair daquela sujeira”, disse o pai.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura e recebeu a resposta que a limpeza do local está no cronograma da pasta. E que o efetivo de mão de obra está reduzido, mas em breve vários servidores retornam do período de férias e o trabalho será realizado na Avenida Integração.