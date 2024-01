Colisão entre Onix e Palio na Venâncio Aires

Na tarde de hoje(31), um acidente ocorreu no cruzamento das vias Luiz de Freitas e Venâncio Aires, Centro, em Alegrete. De acordo com informações fornecidas pelos guardas municipais, a ocorrência envolveu um Palio e um Ônix. O motorista do Palio seguia pela via Luiz de Freitas, enquanto o condutor do Ônix descia pela Venâncio Aires.

A colisão entre os veículos ocorreu no momento em que ambos cruzavam as vias mencionadas. Com impacto, os dois carros sofreram danos materiais, entretanto, não houve feridos.