Engenheiro ainda não se manifestou sobre perícia dos camarotes em Alegrete

No dia 24, ainda não havia nenhuma movimentação nos autos do processo. Na última segunda-feira (29), a reportagem recebeu um questionamento de algumas lideranças carnavalescas sobre a necessidade da conclusão do laudo pericial.

O Juiz Felipe Bambirra acionou o perito para que concluísse o trabalho no sistema judicial, ainda na terça-feira. Nesta quarta(31), o PAT entrou em contato novamente com a Justiça e obteve retorno de que é aguardado para o dia de hoje a manifestação do perito nos autos.

“Ele fez a perícia e o Juiz Felipe disse para ele que teria cinco dias para entregar o laudo. E não entregou. Já passou esse prazo, o juiz já comunicou ele uma já comunicou a segunda vez e aí provavelmente vai implicar alguma coisa. Alguma multa”, disse Rafael Faraco, presidente da Assercal.

O carnavalesco sustenta que não pode ficar assim. O magistrado determinou a entrega do laudo e não foi atendido. “Como fica a entidade carnavalesca e a população de Alegrete, até agora nós não temos permissão para entrar na obra. Essa demora vai acarretar que a gente não consiga terminar a tempo. Provavelmente, quase certamente, porque já passou um mês e nada do laudo ainda. Isso é um absurdo”, desabafou. Segundo o presidente Rafael Faraco, já foi peticionada a cobrança da entrega do laudo, inclusive com aplicação de multa para o perito.

A reportagem tentou contato com o engenheiro civil Miguel Almada, porém, não obteve retorno. O PAT mantém-se à disposição.