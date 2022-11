Exames e testes aos homens do Passo Novo nesta quarta

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

E neste dia 30 uma equipe da saúde ( ESF Passo Novo) e parceiros vão estar com atividades especiais das 9h às 12h, com ações dedicadas, especialmente, aos homens com a oferta de vários serviços de saúde.

Feminicídio gera revolta em Alegrete

atividades físicas

Serão feitos testes rápidos (SAE), exames de laboratório, corte da cabelos com Gomes Barber, fisioterapia, pilates, aplicação de reiki- renovação de energias e clínica fisio.

Há 5 anos proprietária tenta recuperar casa invadida na zona leste

É importante que os homens da localidade aproveitem os serviços que serão oferecidos pela ESF do Passo Novo neste Novembro Azul.