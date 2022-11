Ônibus de Saúde da Igreja Quadrangular atendeu bom número de pessoas em Alegrete

atendimento de saúde do ônibus da Igreja Quadrangular

O veículo equipado com salas de consultório médico e dentista, atendeu em frente à igreja, no Largo do Centro Cultural e no bairro Prado.

Conforme o Bispo Ênio Bastos, além dos atendimentos médicos e odontologicos houve consultas com oftalmologista, testes de visão e na área de assistente social. – Foi uma grande ação social da Igreja em que pudemos ajudar várias pessoas de nossa comunidade, saleintou o Bispo.

Esse ônibus percorre várias cidades do Estado em que profissionais de saúde, de forma voluntária, ajudam nos atendimentos.

Participaram dessa ação social os seguintes profissionais: Francisco Lisboa, Paulo Souto e Nariele Poitevin, Ariane ciplat