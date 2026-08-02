Excesso de chuvas dificulta transporte de gado e pressiona preço da carne

O mercado pecuário gaúcho encerrou a semana em alta para a maior parte das categorias de gado gordo. O principal destaque foi o boi gordo comercializado a peso vivo, que registrou valorização de 2,3%, enquanto apenas a categoria negociada a peso de carcaça apresentou recuo.

Conforme a Análise Semanal de Preços do Gado Gordo e de Reposição, elaborada pelo Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (NESPro), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o mercado voltou a reagir após a leve queda registrada na semana anterior.

Segundo o levantamento, o elevado volume de chuvas dificultou o acesso às propriedades rurais e comprometeu o transporte dos animais até os frigoríficos. Com menor oferta para abate, as escalas das indústrias ficaram mais curtas, pressionando os preços para cima.

Os reflexos desse cenário também foram sentidos nas estradas. Um motorista alegretense que trabalha no transporte de gado para uma empresa do setor relatou que a logística ficou mais complicada nos últimos dias, principalmente em municípios atingidos pelas chuvas.

“Tivemos que fazer um deslocamento maior. Geralmente levamos duas carretas, mas desta vez o trajeto aumentou por causa das condições das estradas. O diesel também subiu e esse custo precisou ser repassado ao frigorífico. Além disso, outras empresas começaram a procurar gado do patrão para atender a demanda de outras regiões. Mesmo assim, seguimos atendendo normalmente o mercado da Fronteira Oeste, como Alegrete, Santiago e Uruguaiana”, contou.

Segundo ele, o aumento dos custos de transporte acaba impactando toda a cadeia produtiva e, consequentemente, pode chegar ao consumidor final.

No mercado de reposição, praticamente todas as categorias também apresentaram valorização nesta semana. De acordo com o NESPro, o movimento acompanha a tendência observada no mercado do gado gordo, já que as chuvas adiaram negociações e reduziram a oferta de animais disponíveis.

Além disso, o número de bovinos comercializados foi menor em relação às semanas anteriores, fator que também contribuiu para a elevação das médias de preços.

Com a redução da oferta, dificuldades logísticas e aumento dos custos de transporte, o mercado pecuário gaúcho volta a viver um momento de valorização, cenário que deverá seguir sendo acompanhado nas próximas semanas, especialmente conforme as condições climáticas evoluírem no Estado.