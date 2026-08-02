Campanha de Multivacinação começa nesta segunda-feira em Alegrete

A partir da próxima segunda-feira (3), a Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete dará início à Campanha de Multivacinação 2026, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização segue até o dia 1º de setembro e será realizada em todas as Unidades de Saúde do município.

Durante o período da campanha, pais e responsáveis poderão levar os filhos até a unidade de saúde mais próxima para que seja feita a conferência da caderneta e a aplicação das vacinas que estiverem em atraso, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis, contribuindo para a saúde individual e coletiva. A atualização da caderneta é considerada uma das principais estratégias para evitar o retorno de doenças que já estavam controladas ou eliminadas no país.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que, no momento da vacinação, os responsáveis apresentem a caderneta de vacinação da criança ou adolescente, documento fundamental para que os profissionais de saúde verifiquem quais imunizantes precisam ser aplicados.

A campanha é voltada exclusivamente para crianças e adolescentes menores de 15 anos e acontecerá em todas as unidades de saúde de Alegrete durante o período estabelecido. A Secretaria reforça que manter as vacinas em dia é um ato de cuidado, proteção e responsabilidade, garantindo mais qualidade de vida para as crianças, adolescentes e toda a comunidade.