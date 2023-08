Exército realiza exposição de tanques e viaturas, com dose extra de diversão no Parque Rui Ramos

Uma cena incomum, neste domingo(27), tomou conta das imediações do Parque Rui Ramos em Alegrete, quando imponentes tanques de guerra, caminhões blindados e viaturas militares foram exibidos.

Desde os imponentes tanques até as ágeis viaturas, cada peça de equipamento militar contornou uma história de serviço e dedicação à pátria. O interior dos veículos, normalmente um mistério selado para o público em geral, foi revelado aos visitantes, especialmente às crianças e adolescentes, que tiveram a oportunidade de explorar essas máquinas de perto.

A exposição não se limita apenas à exibição estática. As atividades interativas foram cuidadosamente organizadas, trazendo uma dimensão educacional e lúdica à experiência. Enquanto os adultos se maravilhavam com a engenharia por trás dos tanques e viaturas, as crianças podiam vivenciar um pouco da vida militar por meio de jogos e atividades práticas.

Um dos pontos altos do evento foi a apresentação da Banda Militar. As notas musicais vibrantes ressoaram entre os veículos imponentes, criando uma sinfonia única que capturou o espírito de unidade e propositalmente que se caracterizou como Forças Armadas.

O Coronel Lopes da Cruz, comandante do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (RCB), destacou a importância da exposição: “É relevante fazer essa ação porque as pessoas veem o quartel, mas não sabem do trabalho que é feito, por isso é muito importante , principalmente para as crianças”. A adesão do público, tanto adultos quanto crianças, evidencia o apreço e o interesse da comunidade em entender mais profundamente o papel dos militares e a relevância de suas atividades no cenário nacional.

A exposição, que ofereceu uma rara visão do mundo militar, serve como um lembrete tangível do compromisso do Exército Brasileiro. Desde a sua criação oficial em 1822, como parte integrante das Forças Armadas, o Exército tem desempenhado um papel vital na defesa da pátria e na manutenção da ordem. Como uma instituição permanente dedicada à salvaguarda dos poderes constitucionais, a exposição não apenas honrou os soldados, mas também proporcionou um elo entre o passado e o presente, lembrando a todos o legado contínuo de serviço e dedicação.