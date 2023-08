Mateada dos Festejos Farroupilhas inspira um encontro de tradições além do tempo

O evento reuniu um grande público, ansioso em compartilhar momentos de confraternização. Sob o céu aberto, as apresentações se desdobraram, abrindo a tarde com a energia contagiante do tradicionalismo. Cléo Trindade, coordenador dos Festejos, expressou sua gratidão a todos os envolvidos no movimento, incluindo parceiros, empresas, imprensa e a comunidade. Ele destacou que o evento vai além dos integrantes de piquetes, CTGs e tradicionalistas, envolvendo toda a comunidade alegretense.

A erva mate Taura é distribuída gratuitamente, assim como teve a disponibilidade de banheiros químicos. Cleo ressaltou que as mateadas desempenham um papel importante no fortalecimento do comércio local, impulsionando a venda de alimentos e estimulando uma cadeia de impacto positivo que envolve supermercados, vendedores e outros negócios.

A Mateada contou com uma programação rica e diversificada, envolvendo apresentações de gaitas, declamações, grupos musicais e a participação de Antenor Silveira. Famílias inteiras se uniram para prestigiar esse momento único que é um dos pontos altos do calendário de Alegrete.

As comemorações não param por aí. O Canto Farroupilha e o Cantinho Farroupilha no CTG Farroupilha, o Seminário do Fortalecimento da Cultura Gaúcha, a Cavalgada da Casa do Gaúcho e o Concurso dos Peões e Prendas “Mais Bem Pilchados “, entre outros, estão programados para os próximos dias. Cada evento é um testemunho do compromisso e paixão da comunidade em preservar e compartilhar suas raízes.

A apresentação da mateada ficou a cargo do radialista Giovane Moraes, que trouxe sua energia contagiante para dar vida a essa jornada de tradição e alegria.

Os Festejos Farroupilhas em Alegrete reafirmaram que a cultura e a tradição têm um lugar especial no coração da comunidade, conectando gerações e celebrando a identidade gaúcha de forma vibrante e inesquecível.