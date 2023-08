Canal Tina e Lalo, de músico alegretense, ganha episódio em sua 2ª temporada

Tina e Lalo é um canal de youtube voltado ao público infantil que vem conquistando os corações de todo o Brasil. Na última terça-feira (22), foi dado o pontapé inicial para a segunda temporada, o episódio “Aventura Gigante” que conta a história de uma princesa que foi raptada por gigantes, sendo salva por um valente aldeão, Lalo.

E o melhor é que o projeto e as composições tem forte ligação com Alegrete. A letra e música são de Artur Neves Dariano, músico que nasceu em Porto Alegre, mas se criou em Alegrete e conta com um trajetória respeitavel. Ele recebe a colaboração de outros artistas alegretense nas músicas “Um dia de Praia” e “Verdadeiros Amigos”, onde Mariana Jardim é co-autora. A gravação e produção musical foi pelas mãos de Guilherme Faraco de Freitas, quanto à mixagem e masterização ficou por conta da Fone Music.

É nesse clima de histórias encantadas que a Temporada “Aventuras de Tina e Lalo” prosseguirá, porém, sempre preocupada em reservar ensinamentos aos pequeninos.

Segundo a produção de Tina e Lalo, é muito gratificante receber as inúmeras mensagens de carinho, vários vídeos e fotos com as reações das crianças ao assistirem seus desenhos e cantarem suas músicas, é o combustível para seguir a produção artística.

“Nunca pensei em receber mensagens de pessoas de diferentes lugares do Brasil, demonstrando tanto carinho pelos nossos desenhos, realmente a internet não tem fronteiras, é contagiante”, destaca Artur.

O pensamento da turminha é gigante, se tornar uma das referências nesse estilo no Brasil, e mesmo sabendo que o caminho é longo, os primeiros passos foram dados e os números na plataforma corroboram com a expectativa. Hoje, Tina e Lalo são transmitidos através do seu canal do youtube e também no Box Brazil Play, plataforma de streaming somente para produções brasileiras.

Quanto à parte empresarial, a empresa abriu para a captação de novos sócios, no intuito de reforçar seu time, suas redes de contato e potencializar a qualidade e divulgação dos produtos lançados.

“É muito importante contar com novas pessoas, são outras visões empresariais que contribuem para o objetivo principal do projeto. É somando conhecimento, energia e network que podemos chegar cada vez mais longe”, destaca o produtor.

Tina e Lalo promete entregar uma produção de dois vídeos a cada trinta dias, além de outras criações paralelas que estão no horizonte.

“Vamos criar outras formas de comunicação com nosso público, trazendo outra categoria de desenhos para dentro do projeto, tentado diversificar sem perder a identidade”, afirma Dariano.

É nesse clima de otimismo e muito trabalho que a turminha da Tina e Lalo espera estar cada vez mais presente na vida das crianças, levando um conteúdo lúdico e inspirador, mostrando valores a serem preservados, na esperança de construirmos um mundo muito melhor.

Confira o link do 1º episódio da 2ª Temporada: