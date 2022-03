Policial militar condenado por morte de sem-terra, em São Gabriel, é encontrado morto na cela

O ex-sargento da Brigada Militar Alexandre Curto dos Santos, que foi condenado pela morte do sem-terra Elton Brum durante desocupação da antiga Fazenda Southall (hoje assentamento Conquista do Caiboaté) em São Gabriel, no ano de 2009, foi encontrado morto na sua cela no Batalhão de Polícia de Guardas, em Porto Alegre neste sábado (26).

Santos havia sido condenado a 12 anos de prisão pela morte do sem-terra, em 2017 e preso em 2021. A informação foi confirmada pelo colega Luciano Madeira, do jornal Folha do Sul, de Bagé.



O policial, que fazia parte do 6º Regimento de Polícia Montada de Bagé, estava preso no BPG em Porto Alegre cumprindo a sentença, após ser encontrado na cidade de Pelotas no ano passado. Ele tinha sido condenado por conta de ter matado o sem-terra com um tiro pelas costas e assumiu ser o autor dos disparos, mas alegou ter tido sua munição trocada de não-letal para letal na espingarda calibre 12 que utilizou na operação de reintegração de posse da área.





Reportagem: Marcelo Ribeiro

