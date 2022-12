O ciclista que incentiva a prática do ciclismo em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O alegretense Luciano Brasil Rodrigues é daqueles apaixonados por bicicletas. Começou nas tradicionais “caloizinhas”, e hoje é adepto das modernas aro 29, speed, depois de muito pedalar nas bikes aro 26.

Mas aliado a tudo isso, a paixão pela bicicleta serviu para incentivar outras pessoas a pedalarem. Formado em Educação Física no ano de 2007, pela Ulbra Canoas, ele é um dos criadores do Grupo Trilha Aventura, um dos maiores grupos de ciclistas da Fronteira Oeste.

Tudo começou com um pedal no Caverá, entre os amigos Rodrigo Freitas, Vagner Torres e Márcia Silveira. Foi um passeio combinado pelo Whattsapp, e já com nome de Trilha Aventura.

O ano era 2014, quando tiveram a ideia de pegar cartinhas nos Correios e realizar o sonho das crianças em ganhar uma bicicleta, daí pra frente se consolidou o grupo com ações sociais, passeios ciclístico e competições.

Já são 9 anos incentivando e proporcionando uma série de atividades sejam competitivas ou solidárias, sempre envolvendo bicicletas. Aos 46 anos, o ciclista filho do casal Sérgio Jesus dos Santos Rodrigues e Uiara Brasil Rodrigues, é pai de Wendy Marçal Rodrigues e Henry V. Brasil Rodrigues, está à frente do Grupo Trilha Aventura e foi entrevistado especial do PAT. Confira os principais trechos da entrevista.

Portal: Passado o momento crítico da pandemia, como foi o Circuito Trilha Aventura 2022 ?

Depois de ter vindo de um evento de sucesso, que foi o Desafio Extremo no final de 2021, alavancou a coragem para a realização do Circuito Trilha em 2022, que teve sua última edição em 2019. A cada etapa os atletas se sentiram mais a vontade para retornarem às competições, o que abrilhantou com o grande número de participantes.

Portal: Qual o principal objetivo do Grupo Trilha Aventura ?

A essência do grupo visa a aproximação das pessoas, eventos beneficentes, e instigar em cada um o desejo de se desafiar cada vez mais nos seus objetivos.

Portal: A cidade tem ganhado espaços com ciclofaixas. Duas importantes obras devem ganhar novas ciclofaixas- na Braz Faraco e Avenida Caverá. Como integrante do Trilha Aventura como tu analisas essa criação de espaços para o uso da bicicleta ?

Um grande ganho para os usuários da bike, foi a implantação das ciclofaixas. Com o aumento dos quilômetros de ciclofaixas pela cidade, o ciclista mostrou sua grande importância para melhor fluxo das bicicletas.

Portal: O município já registra um número expressivo de ciclistas. Qual a contribuição do grupo para prevenção dos usuários de bicicleta na cidade ?

Já foram feitas algumas campanhas de distribuição de panfletos na rua, informando a importância do respeito no trânsito tanto para ciclistas como para os motoristas. Mais ações deveriam ser feitas, por parte dos órgãos de trânsito para aumentar a harmonia no trânsito.

Portal: O Trilha Aventura se solidificou na cidade e região. Quais foram as principais ações desenvolvidas neste ano ?

Este ano com a retomada do circuito, conseguimos mobilizar ciclistas de toda região em eventos como Outubro Rosa e Novembro Azul, que serviram para alertar a população da importância da prevenção. Tudo isto, em meio a passeios descontraídos de bike, onde pedala toda família.

Portal: Em 2023, o que podemos esperar do Trilha Aventura, no que diz respeito a ações e competições ?

Para 2023 uma nova roupagem do Circuito Trilha está sendo elaborada, e novas ações sociais também serão desenvolvidas. Vem muita novidade e coisa boa para o próximo ano.

Portal: Estamos na reta final de 2022. Qual a mensagem para os ciclistas de Alegrete ?

A bike sempre vai ter a sua utilidade para cada ciclista, seja uma válvula de escape para se libertar do stress ou meio de transporte, para lazer ou competição. Seja ela qual for, nunca pare de pedalar, e se ainda não pedala, comece o mais rápido possível.

Fotos: acervo pessoal