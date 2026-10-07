Ibirapuitã baixa e cenário permanece sob monitoramento em Alegrete

O nível do Rio Ibirapuitã apresentou recuo na manhã desta quarta-feira (7), eestám Alegrete. Segundo atualização repassada pela Defesa Civil, o rio esta em 9,12 metros, abaixo dos 9,20 metros registrado no início da manhã e abaixo da cota de inundação, estabelecida em 9,70 metros.

Apesar da redução no nível, a Defesa Civil mantém o acompanhamento da situação devido aos impactos provocados pela elevação do rio e pela permanência de áreas atingidas pelas águas. De acordo com o boletim divulgado nesta quarta-feira, a cota de alerta é de 8,50 metros, enquanto a cota de atenção está em 7,50 metros e a cota de inundação é de 9,70 metros.

Mais de 250 pessoas estão fora de casa

O boletim aponta que 28 famílias, totalizando 63 pessoas, estão desabrigadas. Outras 63 famílias, que somam 187 pessoas, estão desalojadas.

As famílias afetadas estão sendo encaminhadas para os abrigos disponibilizados no Ginásio da Escola Honório, Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano e na Igreja Quadrangular.

Entre os bairros atingidos estão Vila Nova, Canudos, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã e Promorar.

Defesa Civil mantém atendimento

Entre os serviços realizados pelas equipes estão o transporte de bens materiais para os abrigos, entrega de lonas, retirada de moradores de áreas de risco, acolhimento das famílias, fornecimento de alimentação e atendimento na área da saúde.

A orientação é para que moradores de áreas próximas ao rio permaneçam atentos às atualizações dos órgãos de emergência e evitem permanecer em locais de risco.

A Defesa Civil de Alegrete pode ser acionada pelo telefone (55) 3120-1065.