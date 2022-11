Exposição Leia Escritoras Negras, em alusão à Semana da Consciência Negra no Centro Cultural

O Clube de Leitura Leia Mulheres de Alegrete está realizando a exposição Leia Escritoras Negras, em alusão à Semana da Consciência Negra.

No saguão do Centro Cultural estão expostas biografias de autoras negras que foram lidas durante os 5 anos de encontros mensais do Clube de Leitura.

A exposição traz uma oportunidade para ampliar o repertório literário conhecendo um pouco mais de escritoras nacionais e internacionais. O horário de visitação é das 9h às 19h, de segunda a sexta e

incluindo os dois sábados 26 e 3 de dezembro das 14h às 18h.

O Leia Mulheres é uma rede nacional de Clubes de Leitura, presente em todos os estados do Brasil, que tem o objetivo de dar visibilidade à escrita de mulheres.

Alegrete foi uma das primeiras cidades no Rio Grande do Sul a compor o Clube, numa iniciativa da professora Ana Lucia Vargas e da bibliotecária Aliriane Ferreira Almeida.

Este ano o Clube comemora 5 anos de muita leitura. A visitação é até o dia 5 de dezembro no átrio do Centro Cultural de Alegrete, com a instituição parceira que recebe os encontros do Clube, a Biblioteca Pública Mário Quintana.