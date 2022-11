Eduardo Vargas vive a Copa do Mundo e se envolve com as cores verde amarela

A Copa do Mundo de Futebol acontece de 4 em 4 anos e este ano ela está sendo realizada no Catar, país da Ásia.

Com a participação da Seleção Brasileira, presente em todas as Copas, o espírito esportivo tomou conta de todos os locais, mas é nas escolas que ele se mostra de forma mais efetiva.

Escola Eduardo Vargas

Na Escola Eduardo Vargas, professores e alunos foram todos vestidos com as cores do Brasil, no dia em que o país estreiou na competição de futebol contra a Sérvia e ganhou por 2×0. O projeto Copa do Mundo anos inicias motivou a todos.

As coodenadoras pedagógicas da escola Eduardo Vargas -manhã- professora Carla Von e pela tarde a professora Cleidi Culau comentaram do envolvimento dos professores e alunos neste momento especial da participação do Brasil na Copa do Mundo.

Professoras

Fotos arquivo da Escola Eduardo Vargas

