Muitas homenagens e reconhecimento na despedida do empresário Emerson Bianchini

“Empreendedor, caiaqueiro, pescador, atirador, amigo, parceiro, entre tantas virtudes que ele tinha.

Um cara fora da curva que, embora estivesse passando por problema de saúde, jamais deixou de ser alegre e passar positividade e luz para todos” – assim, alguns dos parceiros e amigos de Emerson Bianchini o definiram para o PAT, logo após o cortejo que acompanhou o carro funerário até o trevo da BR 290, pela Avenida República Riograndense, Zona Leste, em Alegrete.

Assim que saíram da capela na Daltro Filho, o cortejo também passou pela rua 20 de Setembro, em frente à empresa, e por volta das 15h45min, de sábado(26), o carro da Funerária Angelos seguiu pela rodovia rumo a Santa Cruz do Sul, para o Crematório Jardim Montanha Dos Vales.

Na sequência, uma outra homenagem, no estande da Parceria Armas, foi feita pelos amigos de tiro e caiaque, que realizaram uma salva de tiros.

Emocionado, Deivid Rodrigues, amigo, parceiro, colaborador da empresa há mais de 25 anos, uma pessoa que sempre foi um irmão para o Emerson era consolado com palavras de apoio e abraços pelos também, companheiros de vida do empresário e de todas as atividades que ele adorava, entre elas o caiaque, Pedro Saboia, Lucas Nunes, Ricardo Paim e Lúcio do Prado.

O tio que reside em Concórdia falou – ele era tudo. Uma pessoa que vai deixar uma lacuna pela grandiosidade de sua alma. Era um cara fantástico – encerrou Claudinei Bianchini – o tio Nei – como Emerson o chamava.

Giovane Antunes, além de amigo, também era cliente – eu resido no Durasnal e quando eu falei em colocar internet lá, recebi muitas respostas negativas, mas ele acreditou que era possível , trabalhou para isso e há anos, eu tenho um serviço de muita qualidade.”- comentou.

Emerson, estava com 45 anos e foi um dos precursores de Internet, na cidade, com um serviço que ganhou muito destaque ao longo dos anos.

Há cerca de 4 anos, ele passou a enfrentar uma grande luta contra o câncer. Segundo informações, ao PAT, ele estava hospitalizado na Santa Casa de Alegrete e não resistiu a complicações no quadro de saúde e faleceu no final da tarde de ontem, porém, os amigos acrescentam que até o final ele sempre estava positivo e não queria preocupar ninguém, quando ligavam e ele ainda estava atendendo o telefone, respondia que estava tudo tranquilo.

O empresário havia perdido o pai há cerca de 60 dias. Ele deixa a mãe e um filho de 10 anos, além de um grande círculo de amigos, uma vasta clientela e um grande legado de força, alegria, perseverança e fé.

Nas redes sociais, muitas mensagens já foram postadas em homenagem ao grande guerreiro que o empresário foi, desde que soube do diagnóstico e também por todo reconhecimento pelo trabalho que desenvolveu. Emerson era muito querido e amado pelos funcionários e muitos se tornaram grandes parceiros de vida e ele os considerava da família.

O início da sua trajetória, consagrada, consolidada e respeitada como empreendedor na cidade, foi em 1998. Emerson veio do Paraná para Alegrete e deixou mais de duas décadas de muito trabalho e amizade para todos que o conheceram como cliente ou parceiro de vida.

Conforme a última informação, as cinzas irão retornar ao Município e uma outra homenagem deverá ser realizada para ele.