Expressiva representação de contabilistas de Alegrete participou da convenção estadual

Contabilistas e estudantes de Ciências Contábeis da Urcamp integraram a maior representação de Alegrete na XIX Convenção Estadual de Contabilistas que aconteceu em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O que a ciência dos dados nos ensina sobre o mundo, as pessoas e o trabalho, com o filósofo Luis Felipe Pondé, foi um dos temas da convenção.

XIX Convenção Estadual de Contabilistas

Marcia Basso, alegretense que integra o Conselho Regional de Contabilidade, comenta a importância da participação neste evento que promove a atualização de temas pertinentes à classe.

No total, foram 47 apresentações, dentre elas: palestra sobre reforma tributária, agronegócio,inteligência e integridade impactando a sociedade, marketing de conteúdo, empreendedorismo e inovação: como aplicar um plano efetivo, aumento da carga tributária, aumento do custo de serviços, dificuldade de empregar, repasse no preço ao consumidor, aliança e fortalecimento das empresas de auditoria e a contabilidade como agente de transformação do ambiente organizacional.

Neste ano, 23 alegretenses participaram do evento com colegas de outros locais do País que dizem que a nossa convenção é referência para outros Estados, comentou Márcia Basso.