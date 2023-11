Confira o funcionamento do transporte coletivo no feriado de Finados

Share on Email

No contexto do feriado de Finados, celebrado neste dia 2 de novembro, a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, informa que linhas de transporte coletivo público municipal serão operadas, conforme Lei Federal n° 6.091/74 e Lei Municipal n° 4.558/10. Sendo assim, serão mantidas as linhas e itinerários costumeiros de domingos e feriados.

Dono de bar em Ijuí e adolescente de Alegrete são mortos em ataque brutal

Segundo o diretor, Cleiton Cajuru, a rota começa a partir das 6h25 de manhã e estende-se até às 20h. Confira os horários detalhados.

Vera Cruz – Santos Dumont:

Início: Santos Dumont 07 horas Término: Santos Dumont 09 horas Início: Santos Dumont 11 horas Término: Vera Cruz 14 horas Início: Santos Dumont 17 horas Término: Santos Dumont 20 horas

Piola – Vila Nova

Início: Vila Piola 06 horas Término: Vila Piola 09 horas Início: Vila Piola 11 horas Término: Vila Piola 14 horas Início: Vila Piola 17 horas Término: Vila Piola 20 horas

João XXXIII – Nova Brasília