Expresso D’ Oeste, a empresa que vai operar o transporte público de Alegrete já esta contratando profissionais

Desde que foi anunciado o contrato emergencial com a Expresso Fronteira D’ Oeste, de Uruguaiana, muitos questionamentos surgiram em razão da nova empresa de transporte público que deve iniciar a operar no município a partir do próximo dia 17 de setembro.

Uma das especulações nestes últimos dias foi em razão de contratações e currículos. Em entrevista com a representante da Expresso Fronteira D’Oeste, Ana Vezzaro, na tarde de ontem, ela disse que houve uma contratação emergencial devido ao período que a empresa deve estar operando no Município. Diante disso, foram contratados funcionários que já atuavam nas empresas Vaucher e Nogueira.

Nesse primeiro momento, houve a contratação dos servidores que são necessários para iniciar o trabalho que vai atender a população como Decreto Municipal em razão da pandemia. Nenhuma linha será alterada bem como o valor. Apenas deve ocorrer uma mudança no sistema de passagem mas para facilitar a vida do usuário. Mas este ainda é um sistema que está sendo testado – esclareceu Ana.

Ela ainda acrescentou que os interessados podem deixar currículo no Sindicato do Rodoviários, pois assim que a pandemia passar e as linhas normalizarem o número de carros nas ruas vai voltar ao que era antes, o dobro do que atualmente circula.

Relembre a contratação:

Em razão da expressa intenção das empresas Vaucher e Nogueira em interromperem a prestação do serviço de transporte público coletivo, o que não ocorreu até o momento por força de decisão judicial, a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, abriu no mês de julho um processo de contratação emergencial, a fim de possibilitar que pudesse ser selecionada empresa interessada em executar o serviço na cidade.

A empresa Expresso Fronteira D’ Oeste, de Uruguaiana, foi a única empresa, dentre as nove que foram formalmente consultadas, que manifestou interesse nos exatos termos da proposta do município. Assinando na manhã do dia 04 de agosto, o contrato de autorização delegará a esta, em caráter excepcional e temporário, a responsabilidade pela prestação do serviço de transporte coletivo.

A transição entre as empresas hoje responsáveis pelo serviço e a nova empresa que o assumirá, ocorrerá ao longo do mês de agosto, prevendo-se para o início do mês de setembro que os ônibus da Expresso Fronteira D’ Oeste já estejam rodando na cidade.

Nos próximos meses a Prefeitura de Alegrete realizará a licitação do transporte coletivo, processo mais demorado e complexo, mas que ao final concederá a prestação do serviço de transporte coletivo por um período de 10 anos, renovável por igual período, para a empresa que for a ser a vencedora deste certame.

A representante da Expresso Fronteira D’Oeste, Ana Vezzaro, falou sobre a expectativa de começar a operar no município. “Queremos prestar um bom atendimento e um serviço de qualidade aos usuários do transporte coletivo de Alegrete”.

O prefeito Márcio Amaral comentou que espera que o serviço contratado atenda as expectativas de melhorias no transporte público. “ Chegamos a um bom termo, não gostaríamos de suspender a parceria com as empresas que operaram o transporte público por mais de 60 anos no município, mas algumas mudanças são necessárias em benefício da população”.