Grupo de servidores questiona divulgação de edital para eleição no Sindicato dos Municipários

Uma nota da Comissão de servidores municipais sobre a falta de divulgação da inscrição de chapas para a eleição do Sindicato dos Municipários expõe a situação.

“Lamentavelmente, mais uma vez, o Servidor Público Municipal passa por momentos de extrema injustiça e injúria. Desta vez, por parte dos nossos próprios colegas que representam nosso Sindicato dos Servidores Municipários.

Desde a criação do Grupo de Servidores Municipais, em meados de maio deste ano de 2020, estamos reunidos para defender as causas dos servidores públicos municipais já que o nosso sindicato não está mais atuante e não resolve mais nada em relação ao servidor, além de estar envolvido em decisões políticas, tirando o foco da organização.

Por este motivo, já faz mais de dois meses, o Grupo de Servidores vêm se preparando para formar Chapas/Grupos para disputar a Presidência do Sindicato.

Nossa Organização Sindical hoje é representada pelo Sr Ângelo Tertuliano, Presidente, que já está no comando há mais de 15 anos. Pelo histórico do sindicato, como contam os servidores que trabalham há mais tempo, existe muita manobra nesta gestão sindical que terá que ser esclarecida por este presidente e sua comissão. Um exemplo são os editais de convocação para eleição, datas e horários que não condizem com informação e divulgação em massa, sendo obscuro o método de tornar público o edital. Isso já aconteceu várias vezes. A atual diretoria não dá espaço para que se possa inscrever uma outra chapa, tendo em vista o espaço de tempo previsto no edital de inscrição. Entendemos e respeitamos a história da atual diretoria, mas acreditamos muito na democracia, e na possibilidade de mudanças. Achamos que o processo eleitoral deve ser mais amplo e muito mais divulgado, para que todos os servidores associados possam ter acesso a todas as informações do edital.

Como nossas eleições para o Sindicato tem o prazo para novembro deste ano, mais uma vez o Sr Ângelo Tertuliano mostrou suas habilidades técnicas de eleições obscuras. Colocou um Edital na porta de uma sede que não está mais ocupada pelo sindicato convocando os servidores para inscreverem suas chapas no dia 20 de agosto de 2020 no horário das 8 h da manhã até às 12 h da manhã deste único dia e em meio período, sem chances dos servidores se manifestarem com suas chapas/grupos. Sendo que neste horário sabe-se que o servidor está na sua labuta.

Temos que manifestar nossa indignação por esta atitude que a diretoria atual mais uma vez deixou a desejar com relação a divulgação do edital de eleição.

Queremos que o sindicato esteja à frente dos Servidores Municipários, pois cada vez mais vamos precisar de uma frente ampla contra todos os ataques que nós servidores estamos enfrentando, prejudicando nosso futuro e de nossos familiares.

Não podemos aceitar isso pessoal. Vamos fazer uma eleição, para o Sindicato dos Municipários, justa e honesta.

Servidores Unidos, “Juntos Somos Mais Fortes”.

Já o atual presidente, Angelo Tertuliano, disse que o edital foi lançado de acordo com o Artigo 22 inciso 2º do Estatuto do Sindicato. Ele disse que o edital, de acordo com o Estatuto, pode ser divulgação na sede do próprio Sindicato. -Nunca fomos para rede social e diz que se os servidores fossem na sede do Sindicato tomariam conhecimento. O prazo para inscrição de chapas já passou. Ele informou que quando definir a data da eleição será feito um chamamento em jornal.

– Nunca fizemos do Sindicato um braço político, destacou o atual presidente.

Vera Soares Pedroso