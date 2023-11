FAC inicia com muita sonoridade no fim de semana de Alegrete

II EXPERIENCE DAY: neste dia a população pode experimentar o que tem de mais inovador em tecnologia

Realizado em parceria entre o Sistema Fecomércio (Sesc) e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o FAC é uma referência cultural na 3ª Capital Farroupilha. As atividades desenrolam-se no Largo do Centro Cultural, com a apresentação de 18 composições ao longo das duas noites classificatórias.

A abertura do evento contou com a presença da Banda Brainstorm, que embalou o público com os clássicos do rock’n’roll, além de hits do pop e do rock. O encerramento da primeira noite fica por conta de Vagnotreta, dedicando-se a um especial repleto de canções de Tim Maia.

O Coordenador Cultural, Rodrigo Guterres, expressou sua confiança em uma significativa presença de público. Em vista da previsão de chuva, uma estrutura foi montada para garantir que todos possam desfrutar do evento. Todas as bandas participantes receberão uma ajuda de custo de 500 reais. O prêmio para os vencedores também é atrativo, com o primeiro lugar levando 4 mil reais, o segundo 2.500 reais e o terceiro 2 mil reais.

Paulo Amaral, coordenador do SESC, destacou que o FAC deste ano se diferenciou da Feira do Livro e busca incentivar ainda mais a participação dos artistas. A expectativa para as duas noites é positiva, conforme ressaltou o prefeito Marcio Amaral, enfatizando os impactos positivos do evento para a cidade.

O gestor municipal, também, acrescentou a importância do evento para a cidade, enfatizando que o investimento significativo é uma aposta no potencial dos artistas locais. Ele ressaltou a crença de que ao proporcionar oportunidades constantes para os artistas exibirem seus trabalhos, os jovens são inspirados a acreditar que seus sonhos são alcançáveis. Comprometido com o fortalecimento da cultura e da arte, o prefeito assegurou que o apoio continuará, visando manter Alegrete como uma referência nesses domínios. O trio de jurados conta com: Ligege Schneider, Pedrinho Monte e Cizinha do Cavaco.

O Secretário de Cultura, Rui Medeiros, pontuou que o FAC desempenha um papel fundamental no fomento da cultura no Município, sendo sempre representativo.

1º música da noite foi: Não deixa a vida passar – Leandro Hartman.

Confira a programação completa:

Fotos e informações: Renan Irizaga