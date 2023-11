Segundo dia de provas do ENEM acontece neste domingo

O segundo e último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é neste domingo(12). Os participantes farão as provas de matemática e ciências da natureza, que engloba química, física e biologia em mais de 1,7 mil municípios. Ao todo, serão 90 questões objetivas. A aplicação terá 5 horas de duração.

No dia do ENEM, o candidato deve portar, obrigatoriamente, um documento oficial com foto e caneta de tinta preta fabricada em material transparente. Além disso, é recomendável levar o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante.

Em Alegrete, os candidatos irão realizar o exame na Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e na Escola Estadual Demétrio Ribeiro. A reportagem do PAT, entrevistou dois estudantes e procurou entender as expectativas de cada sobre o ENEM.

Pedro, é estreante na prova e comentou que no primeiro dia de exame obteve um bom desempenho. O jovem de 17 anos, reforçou que é bom em exatas e que seu desempenho deve melhorar ainda mais na segunda data de concurso.

Fernanda, ja é formada em nutrição, mas ainda sonha em fazer Educação Física. Com esse intuito, a estudante salientou que teve uma boa preparação durante esses meses para tentar lograr êxito e garantir uma ” vaguinha” entre os aprovados no ENEM.

Em contato com José Gorski, coordenador da Fase Municipal do ENEM, ele relatou que os avisos de importância já estão na mídia e nos veículos de imprensa. A pasta educacional não pode se manifestar com demais avisos, em vista de manter a imparcialidade do concurso. Os portões fecham às 13h e o encerramento no máximo às 18h, horário de Brasília.