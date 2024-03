Fala de Matteus durante o sono no BBB intrigou os colegas de confinamento

Durante a madrugada de domingo, em uma cena inusitada no reality show Big Brother Brasil, o participante Matteus Amaral surpreendeu seus colegas de confinamento ao começar a falar sozinho enquanto dormia no quarto Fadas. O incidente despertou os participantes Davi e Bia, que observaram perplexos a situação enquanto permaneciam sentados em suas camas.

Embora o evento tenha sido marcado por uma dose de humor, a fenomenologia por trás desse episódio não é incomum. Conforme revelado por um estudo recente publicado na revista Sleep Medicine, mais de dois terços das pessoas em algum momento de suas vidas podem apresentar episódios de fala durante o sono.

Para compreender melhor esse fenômeno, recorremos à expertise da Dra. Sandra Doria, médica e pesquisadora do Instituto do Sono. Segundo a Dra. Doria, a fala durante o sono é categorizada como uma parassonia, termo que engloba uma variedade de comportamentos involuntários que ocorrem durante o sono. A soniloquência, ou soniloquismo, como é conhecida essa condição, consiste na emissão de palavras ou frases enquanto a pessoa está adormecida.

A peculiaridade desse fenômeno reside no fato de que, embora o indivíduo esteja articulando palavras, muitas vezes essas não guardam relação com a realidade. A Dra. Doria esclarece que a soniloquência é uma manifestação da dissociação entre os estados de vigília e sono, onde características da vigília, como a fala, mesclam-se com a inconsciência típica do sono.

É importante ressaltar que, embora a soniloquência possa ocorrer sem uma razão aparente, ela pode ser desencadeada por diversos fatores, tais como febre, abuso de substâncias e estresse. No entanto, a Dra. Doria assegura que, em sua essência, a fala durante o sono é um processo normal do cérebro, sendo completamente benigna e comum.

É comum surgir a dúvida sobre a relação entre a soniloquência e outras parassonias, como o sonambulismo e a paralisia do sono. A Dra. Doria esclarece que esses são fenômenos distintos, embora possam ocorrer em diferentes momentos da vida de uma pessoa e, por vezes, até mesmo dentro da mesma família.

O sonambulismo, por exemplo, é uma condição caracterizada pelo ato de levantar-se da cama e realizar atividades enquanto ainda está adormecido. Essas atividades podem variar desde simples ações até tarefas mais complexas, como preparar alimentos.

Já a paralisia do sono é um fenômeno no qual a pessoa desperta mentalmente, porém permanece fisicamente imóvel, incapaz de mover-se ou falar. Em muitos casos, essa condição é acompanhada por sensações de medo e alucinações.

Em suma, embora a fala durante o sono possa parecer incomum ou até mesmo engraçada em certos contextos, é importante compreender que se trata de um fenômeno normal e benigno do cérebro humano. No entanto, para aqueles que compartilham o espaço com alguém propenso a essas manifestações, pode ser uma experiência intrigante, por vezes até divertida.