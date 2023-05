Falta d’água| 12 bairros ficarão sem água para manutenção de rede de distribuição

Nos dias 2 e 3 de maio, serão realizados serviços de manutenção eletromecânica em dois Poços de Abastecimento de Água, ocasionando desabastecimento de água em algumas regiões de Alegrete.

Conforme a Corsan, no dia 02, terça-feira, o Poço ALG 29, localizado no Bairro José de Abreu, passará por manutenção no horário das 14h às 18h. Durante este período, os bairros José de Abreu, Gamino, Renascer e Piola serão afetados pelo desabastecimento de água.

Já no dia 03, quarta-feira, será a vez do Poço ALG 25, localizado no Bairro Nova Brasília, que vai passar por manutenção no mesmo horário, das 14h às 18h. Desta forma, oito bairros na Zona Leste vão sofrer com o desabastecimento e/ou a diminuição da pressão sendo: Airton Senna I e Airton Senna II, Nilo Gonçalves, Nova Brasília, Getúlio Vargas, Balneário Caverá, Promorar e parte da Avenida Caverá.

A Companhia Riograndense de Saneamento – Corsan – reforça a importância de economizar água durante este período e pede a compreensão dos clientes afetados. Assim que os serviços forem concluídos, o abastecimento de água será restabelecido gradativamente nas regiões sustentadas.