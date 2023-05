Bombeiros vão à escola| Visita ao CDC entusiasmou alunos das séries iniciais

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Durante o diálogo, os Bombeiros abordaram temas como a importância de não brincar com fogo, como fazer uma ligação de emergência e quais são as medidas de segurança a serem tomadas em caso de incêndio.

Além disso, a visita dos militares no Colégio Divino Coração em Alegrete permitiu que os estudantes pudessem conhecer de perto o caminhão dos Bombeiros e todos os equipamentos de segurança utilizados por eles. Essa experiência foi enriquecedora, pois permitiu que as crianças compreendessem melhor o trabalho dos Bombeiros e sua importância para a sociedade.

Final do GP Gentil Carlesso reúne os mais velozes da cancha reta

Os bombeiros também explicaram como eles atuam em situações de emergência, como incêndios, acidentes, afogamentos, resgates e desastres naturais. Eles falaram sobre dicas de prevenção e cuidados para evitar acidentes em casa, na escola e na rua, e como eles devem se proteger.

Ao final da palestra, os alunos ficaram entusiasmados e motivados a compartilhar os conhecimentos adquiridos com suas famílias e amigos. A ação foi importante para a conscientização e prevenção de acidentes entre as crianças, que são os adultos do futuro. Parabéns aos Bombeiros pela iniciativa e ao Colégio Divino Coração pela realização da palestra.