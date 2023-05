O desejo de empreender foi maior que seus medos e receios

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Carolain Gonçalves Oliveira é uma alegretense de 29 anos que busca incentivar outras pessoas a serem empreendedoras. Ela é mãe de um menino de 7 anos, que é sua maior motivação. Há dois anos, Carolain iniciou sua jornada no ramo do empreendedorismo, vendendo bijuterias e acessórios online. No entanto, ela precisou interromper suas atividades por um tempo.

Pedro Eduardo, atropelado na Zona Leste, fez cirurgia e seu estado inspira cuidados; mas já responde ao tratamento

Em julho de 2022, Carolain decidiu voltar ao empreendedorismo e retomar suas vendas online. Ela sabia que o início não seria fácil, pois precisaria de engajamento para fazer seu negócio crescer. Durante esse período, Carolain passou por muitas mudanças pessoais em sua vida. Um dia, ela acordou e decidiu abrir um espaço físico em sua casa para vender seus produtos.

Embora soubesse que não seria fácil, Carolain enfrentou seus medos e viu nascer um sonho. Tudo foi feito do jeito que ela sempre quis, e pretende continuar crescendo. Hoje, Carolain tem muito orgulho de si mesma por ter seguido seu sonho. Todas as noites, ela pedia a Deus por uma direção, e a vontade Dele foi feita, pois ela agora tem seu espaço físico e sua loja online.

Alegretense ‘desgarrado’ escreve poemas inspirado pelo mundo espiritual

Carolain começou vendendo apenas bijuterias, mas agora ela também vende semi jóias, produtos de beleza e acessórios femininos e infantis. Ela é grata por ter pessoas que não desistiram dela, que confiaram em seu potencial e acreditaram que ela seria capaz. Sua frase preferida é “seja forte e corajosa”, e ela incentiva quem está começando a não desistir, confiar em si mesmo e ser persistente.

Hoje, Carolain tem clientes maravilhosas que a motivam cada vez mais a trazer novidades e a promover o amor próprio feminino. Ela deseja que outras pessoas também sejam capazes de realizar seus sonhos e serem empreendedoras. Carolain é uma inspiração para todos aqueles que buscam seguir seus sonhos e enfrentar seus medos.