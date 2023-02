Falta de caminhões para coleta dificulta o recolhimento do lixo urbano

Mais do que um serviço importante, a limpeza pública e coleta de lixo são instrumentos de cidadania e dignidade humana em que o poder público e a sociedade civil devem trabalhar em conjunto.

Por esse motivo, é praticamente impossível pensar no bom funcionamento de uma cidade sem a presença dos profissionais de limpeza pública e coleta de lixo.

A coleta de resíduos consiste no recolhimento de diferentes tipos de materiais para a destinação ambientalmente correta e se dá por meio de caminhões de lixo.

Mas no sábado(11), uma leitora enviou uma foto ao PAT, destacando a preocupação com os profissionais que atuam nesta área. Ela acrescentou que, devido ao fato de que a coleta, naquele momento, estava sendo feita com uma caçamba, o trabalho dos garis se tornou mais exaustivo.

A ponderação não teve uma posição como crítica e, sim, como preocupação. Com um número considerável de caminhões estragado, as equipes se desdobram em horários diferenciados com apenas um caminhão e o trabalho da retroescavadeira para recolhimento do lixo urbano.

A reportagem entrou em contato com a Secretária do Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi, que explicou o seguinte:

“Nós assumimos efetivamente dia 26/01, porém, a transição ocorre desde dezembro. Existem quatro caminhões, recebemos dois funcionando, desses, um teve um problema mecânico.

Então, além de todos processos que fizemos de compra das peças para conserto, realizamos a contratação emergencial de um caminhão compactador alugado, e já foi empenhado um caminhão novo, o qual está no prazo de entrega. Tem, ainda, uma equipe de caçamba e retro, acredito que até a próxima terça-feira, pois a peça do caminhão chega a qualquer momento.

Estamos bem preocupados sim, nunca houve omissão nem do Secretário Mário, nem minha, muito menos do Prefeito Márcio Amaral e Vice Jesse Trindade que acompanham diariamente os processos, tanto de conserto quanto de licitações.

Mas, infelizmente, os processos no poder público são morosos. De qualquer forma, estamos à disposição para qualquer esclarecimento necessário.

Além disso, há encontros mensais com garis, desde dezembro. Há um cronograma e semana interna de prevenção de acidentes já agendada, então estamos engajados em melhor qualidade de vida e do trabalho deles também”- comentou.