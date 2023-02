Vacina bivalente contra a Covid-19 começa ser aplicada na próxima semana

Na próxima quarta-feira, 15 de fevereiro, a vacina bivalente contra a Covid-19, começa a ser aplicada, em Alegrete.

A primeira remessa do imunizante da Pfizer contará com 264 doses, destinadas exclusivamente ao público residente e trabalhadores de Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI).

O atendimento dos públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde (MS) será realizado de forma sequencial, mediante recebimento de doses da vacina.

De acordo com a SMS, o esquema vacinal para os grupos prioritários será de uma dose da vacina bivalente para as pessoas que apresentarem pelo menos o esquema prévio de duas doses com vacinas monovalentes. O intervalo para doses de reforço com vacina bivalente será de 4 meses da última dose de reforço ou última dose do esquema primário com vacinas monovalentes.

Datas para o início da vacinação da população dos demais grupos prioritários ainda não estão definidas para Secretaria Estadual de Saúde.

Fase 1: pessoas vivendo em instituições de longa permanência e os trabalhadores destas instituições; pessoas de 70 anos ou mais; imunocomprometidos e comunidades quilombolas;

Fase 2: pessoas de 60 a 69 anos de idade;

Fase 3: Gestantes e puérperas;

Fase 4:Trabalhadores da saúde;

Fase 5: Pessoas com deficiência permanente: