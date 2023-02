Briga generalizada termina com um porto-alegrense esfaqueado em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com a ocorrência, a guarnição foi acionada na região central que um desentendimento teria ocorrido na Praça Getúlio Vargas e um homem teria sido esfaqueado. A vítima é natural de Porto Alegre e tem 23 anos.

O relato foi de que, o acusado de 53 anos, teria assediado uma mulher e o grupo de indivíduos que estava nas imediações visualizou e saiu em defesa da suposta vítima.

Eis a imagem que ilustra a célebre frase de Quintana: eles passarão…eu passarinho

Na confusão, entre agressões e ameaças, o acusado esfaqueou o porto-alegrense na região do tórax. Os policiais militares realizaram a prisão do homem que estava com a faca utilizada e identificaram um dos envolvidos que foi apresentado como testemunha.

A vítima da facada, está em atendimento médico na UPA e, de forma preliminar, não corre risco de morte.

A Delegada Fernanda Mendonça determinou registro simples por lesão corporal. Depois de ouvido, o homem de 54 anos foi liberado. Ele nega as acusações.

Já a suposta vítima de assédio, não foi localizada.