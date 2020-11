Falta de energia provoca desabastecimento de água no Passo Novo

A Corsan informa que a falta de energia elétrica ocorrida desde a manhã desta quinta-feira, 26, no Passo Novo, interferiu no abastecimento de água.

A falta de luz causou a parada do poço artesiano e, por isso, às residências sofrem com a interrupção no abastecimento de água. Ainda segundo o gerente da Corsan, Cristiano Machado, a informação da RGE é de que uma equipe já está no local e, tão logo seja realizado o conserto na rede elétrica o abastecimento de água também vai normalizar. Entretanto, ainda não há um horário previsto, mas tudo indica que isso ocorra até a noite de hoje.