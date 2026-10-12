A CPFL RGE programou obras na rede elétrica do Centro de Alegrete na quarta-feira (14/10), em dois horários: das 10h05 às 13h55 e das 12h às 18h10. Também entraram na lista novos cortes no interior nos dias 21 e 22/10. Os dados constam no sistema de desligamentos programados da distribuidora, consultado na manhã de quinta-feira (8/10).

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Centro: quarta-feira, 14/10

10h05 às 13h55: Rua Venâncio Aires (nºs 133 a 200) e Rua Visconde de Tamandaré (nºs 610 a 767), no Centro.

12h às 18h10: Rua Duque de Caxias (nºs 318 a 564), no Centro; Travessa Carlos Gomes (nºs 1 a 233), no Rui Ramos; e Rua Carlos Gomes (nºs 12 a 268), na Vila Nova.

Todos os registros constam como “aguardando execução” e classificados como obra na rede.

Agenda completa até 22/10

Data Horário Locais Qui, 8/10 12h06 às 17h56 / 12h10 às 18h20 Estrada do Angico (450); Estrada do Inhanduí (400 a 506) Sex, 9/10 12h20 às 19h10 Estrada do Itapororó (2877); Estrada Silvestre (4040 a 9060) Sáb, 10/10 11h40 às 18h10 / 12h40 às 18h10 Bairros Rui Ramos e Vila Nova (várias ruas) Seg, 12/10 11h50 às 18h40 Estradas do Angico, Inhanduí, Itapororó e Três Capões Ter, 13/10 11h52 às 18h42 BR do Ibirocaí (842 a 1301) Qua, 14/10 10h05 às 13h55 / 12h às 18h10 Centro, Rui Ramos e Vila Nova (ruas acima) Qui, 15/10 12h05 às 18h15 Estrada da Sepultura (Cor. Cila Machado); Estrada do Inhanduí (81 a 550); Silvestre (Cor. Flábio Rosso) Sex, 16/10 12h10 às 18h (três janelas diferentes) Encruzilhada, São João, São Miguel, Itapororó e Cor. Perau (três janelas, no interior) Ter, 21/10 11h50 às 17h42 Parové (50 a 60) e Caiboaté (25 a 95) Qua, 22/10 11h50 às 18h44 Estrada do Caiboaté (68 a 443) e Cor. Alencastro Cunha (40)

Quando a matéria de 25/09 foi publicada, o sistema listava nove desligamentos entre 8 e 16/10, dos quais só o de sábado (10/10) era na área urbana. Agora, o mesmo período soma 13 registros e inclui o Centro. Os cortes de 19 e 21/10 nos bairros Maria do Carmo, José de Abreu e Novo Lar, além de estradas do interior, estão em outra matéria do portal.

Como se preparar

Com o fornecimento suspenso, carregue celulares e aparelhos essenciais antes do horário e desligue equipamentos sensíveis da tomada. A distribuidora pode remarcar ou cancelar obras, por isso vale confirmar a data no serviço de desligamentos programados da RGE. Para os consumidores, outubro segue com bandeira verde, sem cobrança extra na conta.

Fonte: CPFL RGE, consulta de desligamentos programados para Alegrete, em 8/10/2026.