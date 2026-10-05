Falta de luz programada em Alegrete: ruas e horários de 19 e 21/10

A CPFL RGE programou novos desligamentos de energia em Alegrete para os dias 19 (segunda-feira) e 21 de outubro (quarta-feira). Na segunda (19/10), as obras atingem estradas do interior, como Candelária, Itapororó, Três Capões e Angico, em janelas que vão de 11h30 a 19h06. Na quarta (21/10), o corte é de 9h50 às 13h40 em ruas dos bairros Maria do Carmo, José de Abreu e Novo Lar.

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Os dados são do sistema de consulta de desligamentos programados da distribuidora, consultado neste domingo (4/10). Todas as ocorrências constam como obra e com status “Aguardando Execução”. As datas podem mudar, principalmente se o tempo atrapalhar o serviço. O portal já havia detalhado as interrupções até 7/10 e de 8 a 16/10.

Segunda-feira, 19 de outubro

Horário Localidades 11h30 às 12h Estrada Candelária (nº 215 a 595); Estrada Itapororó (nº 700, Segundo Subdistrito); Estrada Três Capões (nº 650 a 1041) 11h30 às 19h06 Estrada Candelária (nº 92 a 280) e Corredor Heitor Jardim (nº 26 a 2601); Estrada Itapororó (nº 170, zona rural); Estrada Três Capões (nº 550 a 600) 18h36 às 19h06 Estrada Angico (nº 1200 a 1250); Estrada Candelária (nº 215 a 595); Estrada Itapororó (nº 306 a 870 e nº 700); Estrada Mariano Pinto (nº 1151); Estrada Três Capões (nº 650 a 1400)

Quarta-feira, 21 de outubro

Horário Bairro Ruas 9h50 às 13h40 Maria do Carmo Av. José Antônio de Vargas (nº 35 a 1650); Rua Judite Pereira Rodrigues (nº 16 a 432); Rua Mirian Rejane Cardoso Vieira (nº 185 a 278); Rua Neri Maciel de Oliveira (nº 46 a 62); Rua Sandra Mara Franklin (nº 406); Rua SD 1125 (nº 13 a 95); Rua SOLD 1125 (nº 38) José de Abreu Rua SD 1019 (nº 94) Novo Lar Rua Antônio J. Vargas (nº 1681 a 1850)

Como se preparar

Quem mora ou trabalha nos endereços listados deve programar o uso de eletrodomésticos, carregar celulares e, se usar equipamentos que dependem de energia, se organizar com antecedência. A consulta por endereço pode ser feita na página de desligamento programado da RGE. Outras informações sobre a conta de luz do mês estão em matéria sobre a bandeira verde de outubro.

Fonte: CPFL RGE, consulta de desligamentos programados para Alegrete, em 4/10/2026.