Falta de luz programada em Alegrete: veja ruas e horários até 7/10

24 de setembro de 2026 Suporte Loup Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde, Turismo 0
Poste de concreto com fios da rede elétrica aérea e luminária de iluminação pública
Imagem ilustrativa: poste com rede elétrica aérea, em Curitiba (PR). Foto: Leonardo Stabile, via Wikimedia Commons, em domínio público.

A CPFL RGE tem 23 desligamentos programados de energia em Alegrete entre esta quarta-feira (23) e 7 de outubro, segundo o sistema de consulta da própria distribuidora. A maior parte atinge estradas e corredores do interior. Na área urbana, os cortes previstos são na sexta-feira (25), das 6h20 às 10h10, em ruas dos bairros Santos Dumont, Segabinazzi e Airton Senna, e na terça-feira, 6 de outubro, à tarde, em trechos do Centro, da Vila Nova e de Canudos.

Os horários abaixo são os que constam no sistema de desligamentos programados da CPFL RGE, consultado na manhã de 23 de setembro. Todos aparecem com a situação “aguardando execução”. Dois registros são de “pisca”, uma interrupção momentânea de menos de três minutos. A numeração indica o trecho da via atingido.

Quando e onde falta luz

DataHorárioTipoLocais
23/09 (qua)8h25 às 14h15ManutençãoCorredor Salso, 600 a 1000 (próximo à Afuncaal); Estrada BR-290, 5700 a 5710, e Estrada Inhanduí, 4915 (zona rural); Corredor Capivari, 400 a 1160 (Silvestre)
23/09 (qua)12h30 às 18h20ObraEstrada Mariano Pinto, 45 a 48 (zona rural)
24/09 (qui)9h50 às 15h40ManutençãoCorredor S. Leonardo, 100 a 200; Corredor Vaucher, 60 a 70; Estrada Cerro da Sepultura, 75; Estrada BR Ibirocaí, 920; Estrada Inhanduí, 80 a 180
25/09 (sex)6h20 às 10h10ManutençãoBairros Santos Dumont, Segabinazzi e Airton Senna (detalhes abaixo)
25/09 (sex)12h29 às 18h19ObraETN S. João, 410 a 415 (zona rural)
26/09 (sáb)11h31 às 18h41ObraEstrada Silvestre, 5980 a 5985
26/09 (sáb)11h31 às 12h01 e 18h11 às 18h41Obra (pisca: queda de menos de 3 minutos)Estrada Silvestre, 5920 a 5970
26/09 (sáb)12h13 às 18h03ObraCorredor Cila Machado, 20 a 150; Estrada Inhanduí, 410 a 550; Corredor Flabio Rosso, 20 a 480 (Silvestre)
28/09 (seg)12h09 às 18h39ObraEstrada Caverá, 1220 a 5660
30/09 (qua)12h às 18h48ObraEstrada BR Ibirocaí, 842 a 1301
1º/10 (qui)11h36 às 18h06ObraEstrada Tigre, 20 a 2400
1º/10 (qui)11h45 às 18h15ObraCorredor S. P. Ramos, 65 a 70 (Inhanduí); Estrada Inhanduí, 198 a 430; Corredor Capivari, 352 a 356 (Silvestre)
1º/10 (qui)12h10 às 18hObraEstrada Parové, 950 a 1040; Estrada Tigre, 1020
2/10 (sex)12h35 às 19h05ObraEstrada Mariano Pinto, 50
5/10 (seg)11h42 às 17h52ObraCorredor Tarumã, 800 (Rincão São Miguel); Estrada Inhanduí, 2000 a 2050
5/10 (seg)12h às 17h50ObraEstrada Caverá, 5450 a 5460
5/10 (seg)12h às 18h10ObraEstrada Inhanduí, 1250
6/10 (ter)11h55 às 17h45ObraCentro, Vila Nova e Canudos (detalhes abaixo)
6/10 (ter)12h às 15h50ObraCorredor CTG Ibicuí, 50 (Mariano Pinto); Estrada Inhanduí, 2055 a 2060
6/10 (ter)12h25 às 17h15ObraCentro e Vila Nova (detalhes abaixo)
7/10 (qua)12h15 às 18h45ObraEstrada Inhanduí, 945
7/10 (qua)12h15 às 19h05ObraEstrada Inhanduí III, 571; Estrada Inhanduí, 552 a 565

Sexta-feira (25), das 6h20 às 10h10: ruas atingidas na cidade

  • Santos Dumont: Rua E, 50; Rua Espírito Santo, 29 a 146; Rua Goiás, 71 a 124; Rua Minas Gerais, 267 a 555; Rua Pernambuco, 618 a 639
  • Santos Dumont/Segabinazzi: Avenida República Rio-Grandense, 622 a 1074; Praça Bartolomeu Gusmão, 32 a 856; Rua Aladin Dorneles, 34 a 181; Rua São Paulo, 155; Rua Sergipe, 350 a 782; Rua Santa Catarina, 333 a 670
  • Airton Senna: Rua Ivo da Costa Guedes, 131

Terça-feira, 6 de outubro: Centro, Vila Nova e Canudos

  • Das 11h55 às 17h45: Travessa Alvorada, 13 a 134 (Canudos); Rua General Sampaio, 15 a 151 (Centro); PRL General Sampaio, 13 a 60, Rua Carlos Gomes, 343, Rua João Benício, 297 a 440, e Rua Simplício Jacques, 726 a 850 (Vila Nova)
  • Das 12h25 às 17h15: Praça Osvaldo Aranha, 200 a 364, e Rua General Sampaio, 405 a 434 (Centro); Rua General Arruda, 23 a 269 (Vila Nova)

Como conferir o seu endereço

No site da CPFL RGE, a opção “Consulte agora” permite buscar por código do cliente ou por localização (município, bairro e rua) e escolher o período. Na mesma página, o consumidor pode se cadastrar para receber o aviso de desligamento com antecedência. A programação pode ser alterada pela distribuidora, por isso vale conferir de novo na véspera.

Quem depende de equipamento elétrico em casa, como aparelhos de saúde, freezer com estoque ou bomba d’água, deve se organizar antes do horário previsto. Em setembro, a distribuidora também explicou por que consumidores de Alegrete estão recebendo duas contas de luz. Faltas de energia fora dessa lista, como as causadas por temporais, não são programadas: no último alerta, a Defesa Civil de Alegrete avisou sobre tempestade severa.

Fonte: sistema de consulta de desligamentos programados da CPFL RGE (período de 23/09 a 7/10/2026, município de Alegrete), consultado em 23/09/2026.

⚠️Todo conteúdo reproduzido nesta página é exclusivo do Alegrete Tudo e protegido por direitos autorais. É vedada a reprodução total ou parcial sem autorização prévia e expressa, mesmo com a devida citação da fonte.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será divulgado.


*