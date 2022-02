Falta pouco para a entrega do prédio do laboratório municipal

O novo laboratório municipal de análises clínicas na esquina das Ruas Joaquim Antônio com Demétrio Ribeiro esta há mais de cinco anos em obras. Problemas com desistência de empresa que fazia o prédio, depois com as sucessivas licitações em que nenhuma empresa se habilitava atrasou a conclusão do projeto.

A expectativa da comunidade é quando a obra será entregue, já que o prédio esta concluído há tempos.

A Secretaria da Saúde Haracelli Fontoura informa que, agora, falta instalar os aparelhos de ar condicionado e o mobiliário que está chegando, portanto bem mais perto de ser entregue, comentou a Secretaria da Saúde.

No laboratório são feitos os exames de sangue e outros solicitados por médicos da rede municipal de saúde em consultas pelo SUS.